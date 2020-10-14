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Главная » Новости

15:40, 14 октября 2020 года

Обслуживание орловских ливнёвок обойдется в 17,5 миллионов рублей

Городская мэрия ищет подрядчика, который будет их чистить.


Потенциальное соглашение будет требовать от победителя аукциона выполнять работы по содержанию и ремонту орловской сети ливневой канализации. Для этого из городской казны выделены 17 570 179,04 рублей – именно эта сумма прописана в заявке, размещенной на электронной торговой площадке.

Теперь заинтересованные подрядчики могут посоперничать друг с другом за право чистить орловские ливнёвки – на подачу заявления об участии в торгах у них есть время до 10 часов утра 21 октября, а через день пройдет сам аукцион.

Соглашение вступит в силу с даты подписания контракта и будет действовать до 31 декабря этого года – следует из конкурсной документации.


Артём Ежаков
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