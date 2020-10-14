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15:47, 14 октября 2020 года Пропавший в Орле подросток нашелся Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.





Сообщение о пропавшем ребенке появилось сегодня. В нем говорилось, что мальчик ушел из дома накануне, 13 октября. Как только что нам сообщили, ребенок нашелся. Подробности не сообщаются.





Орловское Информбюро



