Орловские полицейские спасли пенсионера, лежащего в поле без движения

Чтобы найти его, им потребовалось 40 минут.

Пострадавший 69-летний мужчина сам сообщил о том, что случилось. Около 21:00 он позвонил в ОМВД России по Орловскому району и рассказал, что по пути от дачи к остановке ему стало плохо, и он упал, а самостоятельно встать уже не смог. Родственники на звонки не отвечали.



Полицейские немедленно отправились на поиски. Заглянув к родственникам пенсионера, они выяснили, что те не взяли трубку из-за беззвучного режима. Дальше искать мужчину поехали вместе с его внуком.



Стражи правопорядка обследовали поле, находящееся от трассы примерно в 700 метрах. Нашли пенсионера по его голосу. Услышав, что его ищут, мужчина сам стал зазывать поисковиков к себе.



Сам потерпевший так и не встал, но в больницу не поехал. На служебном полицейском автомобиле его довезли до дома и передали родственникам – сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.