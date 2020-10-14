Орловские полицейские спасли пенсионера, лежащего в поле без движения

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16:09, 14 октября 2020 года
Орловские полицейские спасли пенсионера, лежащего в поле без движенияЧтобы найти его, им потребовалось 40 минут.
Пострадавший 69-летний мужчина сам сообщил о том, что случилось. Около 21:00 он позвонил в ОМВД России по Орловскому району и рассказал, что по пути от дачи к остановке ему стало плохо, и он упал, а самостоятельно встать уже не смог. Родственники на звонки не отвечали.
Полицейские немедленно отправились на поиски. Заглянув к родственникам пенсионера, они выяснили, что те не взяли трубку из-за беззвучного режима. Дальше искать мужчину поехали вместе с его внуком.
Стражи правопорядка обследовали поле, находящееся от трассы примерно в 700 метрах. Нашли пенсионера по его голосу. Услышав, что его ищут, мужчина сам стал зазывать поисковиков к себе.
Сам потерпевший так и не встал, но в больницу не поехал. На служебном полицейском автомобиле его довезли до дома и передали родственникам – сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.
Артём Ежаков