Орловским полицейским попался очередной закладчик

Теперь на 20-летнего парня заведено уголовное дело по двум статьям.

Поймать юношу с поличным помогла оперативная информация. Силовики заранее знали, что житель Советского района Орла может быть причастен к наркопреступлениям.



В итоге, полицейские поймали парня «на горячем» – в тот момент, когда он делал «закладку». Юноша помещал в тайник сверток с подозрительным веществом, напоминающим наркотическое. При себе у него оказалось еще 39 расфасованных таких образом пакетов.



Экспертиза изъятого показала, что вещество является синтетическим наркотиком общим весом в 18,6 граммов.



Уголовное дело в отношении парня завели по статьям 30 ч.3 и 228.1 ч.4. Его задержали, ведется следствие – сообщает сайт областного УМВД.



