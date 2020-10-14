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16:44, 14 октября 2020 года

Орловским полицейским попался очередной закладчик

Теперь на 20-летнего парня заведено уголовное дело по двум статьям.


Поймать юношу с поличным помогла оперативная информация. Силовики заранее знали, что житель Советского района Орла может быть причастен к наркопреступлениям. 
 
В итоге, полицейские поймали парня «на горячем» – в тот момент, когда он делал «закладку». Юноша помещал в тайник сверток с подозрительным веществом, напоминающим наркотическое. При себе у него оказалось еще 39 расфасованных таких образом пакетов. 
 
Экспертиза изъятого показала, что вещество является синтетическим наркотиком общим весом в 18,6 граммов.
 
Уголовное дело в отношении парня завели по статьям 30 ч.3 и 228.1 ч.4. Его задержали, ведется следствие – сообщает сайт областного УМВД.




Артём Ежаков
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