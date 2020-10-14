Орловские огнеборцы возвращаются домой из Воронежской области

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16:49, 14 октября 2020 года
Орловские огнеборцы возвращаются домой из Воронежской областиТам наши спасатели помогали коллегам в тушении природных пожаров, охвативших регион.
Как сообщает сайт областного МЧС, командировка орловских спасателей продолжалась почти две недели – с 1 по 13 октября. 20 человек из 7 разных пожарно-спасательных частей Орловской области помогали коллегам справиться со стихией. С собой на помощь они взяли шесть единиц спецтехники.
Условия работы были жесткие – каждодневная борьба с пламенем и только короткие передышки. Эти условия не помешали орловцам тушить два лесных и пять ландшафтных пожаров, а также спасти от пламени семь населенных пунктов Лискинского и Бобровского районов, уберечь от огня дома жителей города Лиски.
Воронежские коллеги поблагодарили орловских спасателей. Весь отряд орловских пожарных был награжден почетными грамотами и благодарственными письмами от главы Воронежской области и местного руководства ГУ МЧС России.
Артём Ежаков