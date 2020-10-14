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16:51, 14 октября 2020 года Орловская мэрия анонсировала ограничение автотрафика по ряду улиц Причинами стали различные работы.





Как сообщает пресс-служба орловской администрации, с 14 по 19 октября временно ограничено движение по улице Автовокзальной – здесь монтируют средства организации и регулировки дорожного движения.



Из-за опиловки деревьев завтра на час – с 9:00 до 10:00 – ограничат движение машин на пересечении улиц Октябрьской и 60-летия Октября. Также отключат наружное освещение и обесточат троллейбусные провода. По тем же причинам 16 октября ограничение движения коснется пересечения улиц 1-й Курская и Пушкина – тоже на час, тоже с 9:00 до 10:00.



В районе улицы 2-я Посадская планируются работы по прокладке газопровода. Поэтому с 8:00 28 октября до 17:00 30 октября здесь будет введено ограничение автотрафика. Движение рекомендуется организовывать по схеме: ул. Васильевская – Панчука – Карачевская – 1-я Посадская.





Артём Ежаков



