Орловские профсоюзы решили увековечить имена Героев Социалистического Труда

Список получился внушительный. Этим людям посвятили сборник «Человек славен трудом». Он был издан на деньги губернаторского гранта. А презентацию приурочили к международному дню действий «За достойный труд».

Книга «Человек славен трудом» - уникальный сборник имен. В нем собрана история всех Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы нашей области. Орловские профсоюзы провели кропотливую работу, чтобы установить имена героев. В итоге в книге оказалось свыше 90 имен. И это не окончательный список.



Юрий Власов, заместитель председателя ФПОО: «В Орловской области не было собрано общих данных о Героях Труда, и профсоюзы впервые это сделали при поддержке губернатора, и сегодня мы с гордостью говорим об этих людях, чествуем их, и будем дальше работать, наполняя эту книгу новыми именами».



Сегодня в области в живых осталось всего пять Героев Социалистического Труда и 3 полных кавалера ордена Трудовой Славы. Первыми, кто получил новую книгу, стали токарь Василий Кузнецов и ткачиха из Ташкента Евгения Губина, в девяностых ей пришлось уехать из Узбекистана.



Презентацию книги приурочили к международному дню действий «За достойный труд».