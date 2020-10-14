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17:00, 14 октября 2020 года

Орловские профсоюзы решили увековечить имена Героев Социалистического Труда

Список получился внушительный. Этим людям посвятили сборник «Человек славен трудом». Он был издан на деньги губернаторского гранта. А презентацию приурочили к международному дню действий «За достойный труд».


Книга «Человек славен трудом» - уникальный сборник имен. В нем собрана история всех Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы нашей области. Орловские профсоюзы провели кропотливую работу, чтобы установить имена героев. В итоге в книге оказалось свыше 90 имен. И это не окончательный список.
 
Юрий Власов, заместитель председателя ФПОО: «В Орловской области не было собрано общих данных о Героях Труда, и профсоюзы впервые это сделали при поддержке губернатора, и сегодня мы с гордостью говорим об этих людях, чествуем их, и будем дальше работать, наполняя эту книгу новыми именами».
 
Сегодня в области в живых осталось всего пять Героев Социалистического Труда и 3 полных кавалера ордена Трудовой Славы. Первыми, кто получил новую книгу, стали токарь Василий Кузнецов и ткачиха из Ташкента Евгения Губина, в девяностых ей пришлось уехать из Узбекистана. 
 
Презентацию книги приурочили к международному дню действий «За достойный труд».



Оксана Гранн
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