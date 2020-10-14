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17:38, 14 октября 2020 года Коронавирус не отменил помощь пациентам, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями Сердечно-сосудистые заболевания занимают первое место по смертности. Врачи орловского сосудистого центра при областной больнице делают все возможное, чтобы их пациенты не попали в эту страшную статистику.





Ковид плюс инфаркт, ковид плюс инсульт – такие комбинации в областной больнице не редкость. Это вдвойне усложняют задачу лечения, но раз больные нуждаются в помощи, они должны ее получить. В первую очередь - экстренную. Роман Терещенко, заведующий отделением сосудистой хирургии Орловской областной клинической больницы: «Это наша основная работа. Это наша основная задача, которую мы стараемся реализовывать. Тех, кому нужна была помощь по экстренным показаниям, мы госпитализировали, и не прекращали госпитализацию ни на один день – мы их клали в отделение, старались им помочь максимально, насколько это возможно». После ослабления карантинных мер стала возможна и плановая госпитализация. В основном для выполнения хирургического лечения. В том числе и высокотехнологичного. Ведь это профилактика, которая часто предотвращает острое развитие патологии у пациента. Роман Терещенко, заведующий отделением сосудистой хирургии Орловской областной клинической больницы: «Есть ситуации, когда, к сожалению, мы идем на определенный риск, чтобы оказать пациенту помощь, чтобы он не погиб и не стал инвалидом глубоким. В этом мы видим нашу миссию и нашу задачу». Современное оборудование, приобретенное на средства национального проекта «Здравоохранение», позволило разделить потоки больных. Так, в рентгенхирургическом отделении есть две операционных с ангиокомплексами – для условно чистых и инфицированных пациентов. Госпитализация также проходит при помощи фильтрации. Тамара Старых, главный внештатный кардиолог Орловской области: «Больные госпитализируются в обсервационное отделение, где они обследуются, лечатся врачом по профилю, и по получении результатов мазков на ковид переводятся в специализированное отделение на специализированную кардиологическую койку». Медикаментозное лечение групп риска не должно прекращаться и после выписки из стационара. Поэтому было принято решение обеспечивать пациентов лекарствами бесплатно в течение года. Вадим Мурадян, главный врач Орловской областной клинической больницы: «Правительством области, департаментом сделано очень хорошее дело - закуплены лекарственные препараты для профилактики тромбозов у пациентов, перенесших инфаркты и инсульты. И если пациент будет принимать эти лекарства, которые выдают ему бесплатно, это в разы снизит количество повторных инфарктов и инсультов». Работа врачей дала свои результаты. Летальность, несмотря на сложнейшую эпидемическую обстановку, не выросла. Четыре проверки больница прошла достойно, и ее работу положительно оценили коллеги из институтов им. Бакулева и им. Бурденко.





Елена Литинская



