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Главная » Новости

17:58, 14 октября 2020 года

За убийство беспомощной женщины суд приговорил орловца к 19 годам тюрьмы

Полгода заключения дали его знакомой за укрывательство.


Трагедия произошла год назад в деревне Брыково. За день до убийства мужчина украл из чужого жилья более 2,5 тысяч рублей, а на следующий день он в пьяном виде пришел домой к престарелой родственнице, и, зная о ее заболевании опорно-двигательной системы, забил ее металлической трубой по голове и ногой в грудь. Женщина умерла на месте. Мотивом стала личная неприязнь осужденного к пенсионерке.
 
Мужчина рассказал своей знакомой о случившемся, но она не только не рассказала обо всем полиции, но и сожгла важную улику – окровавленную рубашку.
 
В итоге, помимо основного срока в колонии строгого режима, злоумышленник получил дополнительное ограничение свободы на 2 года. Его знакомая будет отбывать наказание в общем режиме – сообщает сайт областной прокуратуры.



Артём Ежаков
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