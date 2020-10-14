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18:10, 14 октября 2020 года Сегодня орловскую гимназию №39 посетила «Лаборатория безопасности» Кадетский класс подшефного отдела ГИБДД был открыт в учебном заведении год назад.





Шестиклассникам напомнили значение дорожных знаков, правила перехода улиц, в том числе движения на велосипеде, скейтбордах, самокатах и роликах. Рассказали о том, какую первую помощь дети могут оказать пострадавшим. Но самое интересное ожидало ребят на улице. Во дворе школы лаборатория безопасности выстроила целый автогородок, где кадеты смогли покататься, а заодно и закрепить ПДД на практике.





Татьяна Тимохина



