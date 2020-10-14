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18:33, 14 октября 2020 года Под Орлом «Фольксваген» слетел с трассы Пассажир иномарки попала в больницу.





Легковой «Фольксваген» двигался по трассе М-2 со стороны Орла в направлении поселка Кромы и за населенным пунктом Альшанские Выселки не вписался в изгиб дороги. Сбив дорожный знак, автомобиль вылетел на обочину. Как предположили в ГИБДД, водитель иномарки не выбрал оптимальную скорость движения, отвечающую дорожной обстановке.

Татьяна Дубровская, инспектор по пропаганде УГИБДД УМВД России по Орловской области: «Водитель 1981 года рождения в районе 390 допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. В результате ДТП пассажир автомобиля Фольксваген – женщина 1982 года рождения получила телесные повреждения».





Иван Суверин



