Главная » Новости



21:20, 14 октября 2020 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- Сегодня в Орле заработала горячая линия по вопросам, связанным с коронавирусной инфекцией.

- Сегодня депутаты Орла согласовали проект благоустройства парка Победы.

- Краснокнижные растения теперь под охраной. Мы побывали в уникальном природном месте в Залегощенском районе.

- Под покровом Богородицы. Сегодня праздничные богослужения прошли во всех храмах региона.

СМОТРЕТЬ ВЫПУСК





Вести-Орёл



