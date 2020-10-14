Главная » Новости



19:02, 14 октября 2020 года Участок степной растительности в Орловской области признан ботаническим памятником природы Теперь территория в Залегощенском районе площадью почти в 9 гектаров находится под охраной, а к нарушителям будут применяться штрафные санкции. Корреспондент ГТРК «Орел» Татьяна Тимохина побывала в заповедной зоне.





В Залегощенском районе недалеко от деревни Ивань начинается особо охраняемая территория. Это природный памятник регионального значения. Здесь можно встретить такую степную растительность, которой уже нет нигде на территории Орловской области. Балка на крутом известняковом склоне почти 9 гектаров протяженностью. Конечно осенью, среди сухостоя, найти такие редкие растения как серпуха венценосная, спирея литвинова, шлемник копьевидный, истод сибирский, воробейник лекарственный и ястребинка румянковидная, невозможно. Шанс полюбоваться на них есть только весной и летом. Но ни в коем случае краснокнижники нельзя срывать, даже для гербария. Постановление об объявлении этого участка особо охраняемым, подписано 30 сентября этого года. В департаменте надзорной и контрольной деятельности подготовили охранное обязательство на эту зону и паспорт, в основу которого лег документ 1996 года. Юрий Егоров, заместитель начальника отдела управления эконадзора и природопользования Орловской области: «Паспорт это документ, регламентирующий деятельность хозяйствующих субъектов на данной территории. В нем есть описание границ, наименование растительности, которая находится под охраной, соответствующая карта и охранные обязательства». То, что на этой зоне произрастает редкая флора, было известно уже давно. Оксана Щукина, заместитель главы администрации Залегощенского района: «Такая информация в 90-е годы уже была, и мы знали о том, что произрастает тут редкая степная растительность, но сегодня пришло такое подтверждение. Теперь наши экологи и лесничие будут с большей ответственностью относиться». Раньше это было любимое место отдыха местных жителей и гостей. И славилось оно на всю округу не только растительностью, но и родником. Родник называли Гремучим - так сильно он журчал. Но вода ушла, и остались только камни. Владимир Малаев, лесничий: «Совсем иссяк он лет пять назад. Не стало воды, и перестал этот Гремячий греметь и даже журчать. Считалось, что это лечебная вода, благоприятно сказывается на здоровье». С исчезновением воды еще меньше шансов сохранить редкую растительность. Поэтому на территории категорически запрещена любая хозяйственная деятельность, проезд и стоянка транспорта, сжигание травы и разведение костров, а также самовольные действия в отношении дикой флоры и фауны.





Татьяна Тимохина



