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09:45, 15 октября 2020 года Орловец Эдуард Трояновский проведет сегодня поединок в Минске Наш спортсмен впервые после карантина выйдет на ринг.





Соперником Эдуарда Трояновского в Минске станет Ренальд Гарридо. В активе французского спортсмена 25 побед, 27 поражений и три ничьи. На профессиональном ринге он выступает с 2011 года. Эдуард Трояновский к этому бою подошел, имея за плечами 28 побед и 2 поражения. В ноябре 2019 он завоевал титул чемпиона Евразии по версии Европейского Боксерского Парламента. Пожелаем земляку удачи.





Анастасия Дорохова



