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09:06, 15 октября 2020 года Сегодня в Орле открывается всероссийская конференция, посвященная 150-летию со дня рождения Бунина Конференция называется «Творчество Бунина в контексте культуры XX-XXI веков».





Пройдет конференция на платформе Zoom, что позволяет расширить географию участников. Свои доклады представят ученые и литературоведы со всей страны - Москвы, Санкт-Петербурга, Саратова, Ельца и орловские исследователи творчества писателя.





Мария Семак



