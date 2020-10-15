236 орловцев сели за руль пьяными повторно

Об этом сообщают в региональной Госавтоинспекции.

В ведомстве подвели итоги рейдов за 9 месяцев этого года. В общей сложности за вождение в нетрезвом виде задержали 1781 водителя.



Инспекторы напоминают автовладельцам, что такое нарушение чревато серьезными последствиями - в виде лишения права управления на срок до двух лет и штрафа в размере 30 000 рублей. Рейды на региональных дорогах продолжаются.