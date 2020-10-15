Орловская литературная неделя начнется в эту субботу

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08:00, 15 октября 2020 года
Орловская литературная неделя начнется в эту субботуМероприятия пройдут с 17 по 25 октября.
Орловцы и гости города смогут побывать на множестве тематических выставок, ярмарок и выступлений – все это точно передаст посетителям ощущение эпохи Тургенева, Фета и Льва Толстого.
Как сообщает
сайт орловской мэрии, открытие литературной недели состоится в это воскресенье. Оно пройдет у входа в Городской парк культуры и отдыха возле памятника Тургеневу.
Начало в 11:00.
Закончится неделя «Золотом русской литературы». Здесь талантливые орловцы представят публике авторские произведения.
Артём Ежаков