Большинству орловцев не по душе электронные трудовые книжки

Впрочем, пока с этим определились не все работники в области.

Как сообщила глава регионального отделения ПФР Анна Елисеева, в нашем регионе с вариантом ведения трудовой книжки на сегодняшний день определились 45% работников. Шесть процентов из их числа сделали выбор в пользу ЭТК.



Сохранить бумажное свидетельство рабочего опыта или перейти на «цифру» могут только те орловцы, которые уже трудоустроены. Сделать свой выбор можно до 31 декабря. Впрочем, если человек решит оставить у себя традиционный вариант трудовой, то сделать электронный можно будет и после нового года.



А вот у граждан, впервые пришедших на работу в новом году, выбора уже не будет, только ЭТК, сообщает сайт областного правительства.