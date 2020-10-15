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06:45, 15 октября 2020 года Викторина орловского магистранта о профилактике наркомании выиграла грант На реализацию проекта «Полезный квиз» студент ОГУ имени Тургенева получит 50 тысяч рублей.





Лауреатом регионального конкурса молодежных проектов, направленных на популяризацию здорового образа жизни и профилактику немедицинского потребления наркотиков, стал студент II курса магистратуры факультета технологии, предпринимательства и сервиса Станислав Линьков.

Его проект «Полезный квиз» – это викторина, по ходу которой участники – учащиеся областных общеобразовательных организаций и образовательных учреждений профессионального и высшего образования – отвечают на вопросы, нацеленные на пропаганду ЗОЖ и профилактику наркомании и других пагубных привычек – сообщает сайт областного правительства.





Артём Ежаков



