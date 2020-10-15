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10:37, 15 октября 2020 года В Ливнах под колеса авто попала девочка-подросток ДТП произошло накануне в 20:15





36-летний водитель, управляя автомобилем Ваз-2112, двигался по ул. Денисова в направлении ул. Мира, в районе д.25 допустил наезд на пешехода (девочку 2008 г.р.), которая переходила проезжую часть дороги в неустановленном для перехода месте. В результате ДТП пешеход получила травмы, доставлена в ЦРБ г. Ливны, оказана медицинская помощь.



За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 21 ДТП, из них 2 ДТП с пострадавшими, в результате 2 человека получил травмы.





Орловское Информбюро



