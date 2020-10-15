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10:42, 15 октября 2020 года В Орловской области 114 новых случаев коронавируса Еще один человек скончался.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 15 октября, в Орловской области 114 новых случаев коронавируса. В данный момент в области активно борются с болезнью 2035 человек.



Количество выздоровевших - 7829. Количество смертей увеличилось до 141 случая. Всего за период пандемии в регионе выявлено 10005 случаев коронавирусной инфекции.



На сегодня в России стране зафиксирован 13 754 новый факт заболевания COVID-19, 8392 человека выздоровели от болезни, скончались 286 человек.





Орловское Информбюро



