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10:46, 15 октября 2020 года

Владимир Круглый: в Орловской области должны проводиться более жесткие противоэпидемические мероприятия

Член Совета Федерации ФС РФ оценил ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в Орловской области.


 Ситуация с распространением коронавирусной инфекции ухудшилась. Как вы ее оцениваете?

- Действительно, и это не только в нашем регионе, это повсеместно сейчас происходит увеличение количества новых пациентов с новой коронавирусной инфекцией. У нас сейчас все достаточно свободно - работают и рестораны, и кафе, и фитнес-центры, и парикмахерские. С моей точки зрения, сейчас необходимо более жестко ограничивать работу тех учреждений - безусловно, это должно быть точечно, там, где потенциально сохраняются условия для заражения, там нужно вводить ограничительные меры. Например, парк. Я вчера был в нашем замечательном новом Детском парке, там так красиво, так удобно, хочется погулять с детьми, но, с моей точки зрения, там создаются условия для заражения новой коронавирусной инфекцией - очень много людей, никакой социальной дистанции, очень мало кто носит маски. Да, есть такое мнение, что на улице маску можно не носить. Но есть и другие данные, которые говорят, что до семи метров может распространяться коронавирусная инфекция на улице. Поэтому необходимо жестко соблюдать масочный режим. В магазинах люди маски носят или на подбородке или закрывают только рот. Это мы видим повсеместно.

Вы считаете, что власти уже пора вводить боле жесткие ограничения в Орловской области?

- Система здравоохранения работает уже с предельной нагрузкой, коечный фонд, который отведен для борьбы с новой коронавирусной инфекцией, занят на 93%. Резервы на исходе. Конечно, сейчас самая важная задача для правительства, для штаба по борьбе с коронавирусом развернуть, как можно быстрее, дополнительные койки для этих пациентов. Но и предупредительные меры должны быть более решительными. Последствия ограничений будут очень тяжелыми, это действительно очень тяжело, но на другой чаше весов жизнь и здоровье людей. Поэтому я все-таки считаю, что ограничения должны быть более серьезными. Те места, где возможно заражение, там, где происходит контакт, особенно в торговых центрах, в транспорте, в больших магазинах нужно более жестко следить за соблюдением масочного режима. Хотя проверки такие и проводятся, но если посмотришь по городу, то - недостаточно. Должны проводиться более жесткие противоэпидемические мероприятия.

Насколько действительно могут помочь и защитить средства индивидуальной защиты?

- Необходимо помнить, что если применяет человек маски, то это должны быть маски медицинские, трехслойные, с защитным слоем, которые не пропускает вирус. И очень важно эти маски менять после двух часов ношения. Что касается перчаток и обработки рук, то по данным ВОЗ возможность заражения через поверхности, через рукопожатие существенно менее серьезно, чем через верхние дыхательные пути.

Вакцинация от коронавирусной инфекции спасет?

- В регионах началась иммунизация, но в основном это медицинские работники, работники правоохранительных органов. И в Орловскую область тоже такая вакцина поступила и сейчас идет иммунизация. И, конечно, именно вакцинация является наиболее безопасным и надежным способом профилактики новой коронавирусной инфекции. Сейчас уже поданы документы на регистрацию второй вакцины, которая разработана в НПО «Вектор», и еще будут вакцины другие, и будет возможен индивидуальный подход, когда в зависимости от сопутствующих заболеваний, от возраста будет подбираться та вакцина, которая будет наиболее эффективна именно у этих людей. Я надеялся, что уже будет широкая иммунизация, что будет происходить выработка коллективного иммунитета к ноябрю. Но мы видим, что пока это не так быстро. Только проводятся пострегистрационные клинические испытания у тех групп, которые не попали в клинические испытания, то есть это люди старше 65 лет и моложе 18 лет. Но все равно, надежда и уверенность только на вакцинопрофилактику.


Анна Вайсергисер
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