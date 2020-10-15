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11:44, 15 октября 2020 года Коронавирус: статистика заболеваний на территории Орловской области Мониторинг ситуации ведут региональный Роспотребнадзор и департамент здравоохранения.





В данный момент COVID-19 обнаружен у 5045 жителей Орла, 1146 зараженных – в Орловском районе, 689 подтвержденных случаев – в городе Мценске и Мценском районе, 529 – в Ливнах, 319 – в Урицком районе, 289 – в Болховском районе, 217 − в Ливенском районе, 172 – в Дмитровском районе, 142 – в Новодеревеньковском районе, 131 – в Свердловском районе, 123 – в Хотынецком районе, 126 – в Кромском районе, 117 – в Покровском районе, 115 – в Малоархангельском районе, 109 – в Залегощенском районе, 94 − в Верховском районе, 103 – в Колпнянском районе, 84 – в Новосильском районе, 81 – в Должанском районе, 76 – в Глазуновском районе, 72 – в Шаблыкинском районе, 72 – в Знаменском районе, 54 – в Троснянском районе, 41 – в Сосковском районе, 33 − в Краснозоренском районе, 26 – в Корсаковском районе – сообщает пресс-служба регионального оперштаба по коронавирусу.









Артём Ежаков



