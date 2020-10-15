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11:47, 15 октября 2020 года Подрядчика орловского «Титаника» оставили под арестом Гендиректора ЗАО «Союзинформ» обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.





Подследственного подозревают в хищении денег из бюджета, выделенных на строительство многопрофильного медицинского центра ООКБ, назывемого в народе «Титаником». В расследовании фигурирует цифра в 230 миллионов, возникшая от необоснованного завышения цены контракта.



Ранее мужчину уже задерживали, попытка обжалования меры пресечения защитой провалилась. Сейчас фигуранту продлили срок заключения под стражей. Дело продолжает находиться под личным контролем областной прокуратуры – сообщает сайт ведомственного органа.





Артём Ежаков



