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11:59, 15 октября 2020 года

Обсерватор Орловской области приведен в состояние полной готовности

Располагается обсерватор на базе загородного лагеря «Ветерок». Он готов к временному размещению ковидных пациентов.


Обсерватор был развернут весной. За полгода через него прошли 33 человека. Последние пациенты - студенты опорного вуза из Бенина и Гаити - уехали отсюда 18 сентября. В общей сложности обсерватор готов разместить 170 человек.

Сейчас в «Ветерке» находится только обслуживающий персонал. Запас защитных и дезсредств сформирован. Медобслуживание объекта обеспечивают медики Плещеевской центральной районной больницы.

Оксана Сагина, директор детского спортивно-оздоровительного лагеря «Ветерок»: «Мы постоянно поддерживаем работоспособность обсерватора. Несмотря на то, что у нас сейчас нет пациентов, проводим текущую уборку, весь запас моющих, дезинфицирующих средств, антисептиков - всё имеется в наличии».

По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 15 октября, в Орловской области 114 новых случаев коронавируса. Всего за период пандемии в регионе выявлено 10005 случаев коронавирусной инфекции.

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Антон Киселёв
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