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12:01, 15 октября 2020 года Коронавирус: в Орловской области работает горячая линия Позвонив туда, можно задать все вопросы, связанные с темой коронавирусной инфекции. На все вопросы отвечают специалисты-медики.





Номер телефона горячей линии: 44-23-05. Обратиться можно только в рабочее время, то есть в будни с 10:00 до 17:00.



Как говорят специалисты, вопросы касаются многих аспектов. Это и возможность наблюдения при приезде в Орловскую область, и куда обратиться за помощью, как сдать тесты на ковид - платные или бесплатные.





Антон Киселёв



