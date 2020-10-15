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12:25, 15 октября 2020 года Новый орловский водопровод ждет начала работ Нужна разрешительная документация на ввод объекта в эксплуатацию.





Водопровод был проложен от улицы Высоковольтной от Лужковского водовода до Кромского шоссе. Удалось даже немного сэкономить – около 11 миллионов рублей, а сами работы стоили порядка 54 миллионов.



Ответственным подрядчиком выступило МПП ВКХ «Орёлводоканал». Рабочими предприятия было уложено 2 километра 280 метров труб, сделано три прокола под дорогами на 128 метров, смонтировано пять водопроводных камер и четыре колодца – отмечено в сообщении орловской мэрии.



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Артём Ежаков



