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12:27, 15 октября 2020 года Дороги к мценской промзоне привели в порядок Ремонт обошелся в 22 миллиона рублей.





Напомним, что Мценск является территорией опережающего социально-экономического развития, благодаря чему сюда привлекаются многомиллиардные инвестиции и развертываются новые производства, поэтому глава региона Андрей Клычков выделил деньги на ремонт дороги в промышленной зоне моногорода. Работы уже завершены, ведется приемка – сообщает сайт областного правительства.





Артём Ежаков



