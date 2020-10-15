Дороги к мценской промзоне привели в порядок

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12:27, 15 октября 2020 года
Дороги к мценской промзоне привели в порядокРемонт обошелся в 22 миллиона рублей.
Напомним, что Мценск является территорией опережающего социально-экономического развития, благодаря чему сюда привлекаются многомиллиардные инвестиции и развертываются новые производства, поэтому глава региона Андрей Клычков выделил деньги на ремонт дороги в промышленной зоне моногорода. Работы уже завершены, ведется приемка – сообщает сайт областного правительства.
Артём Ежаков