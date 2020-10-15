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12:55, 15 октября 2020 года Сегодня в музее писателей-орловцев прошла видеоконференция к 150-летию Ивана Бунина Она объединила научных сотрудников музеев, профессоров вузов из Москвы, Санкт-Петербурга и Орла. Тема встречи – «Взгляд на творчество писателя из XX в XXI век».





Провести общий очный сбор тех, кто в России изучает творческое наследие Бунина, в сегодняшних условиях не представляется возможным. Но формат видеоконференции уже опробован, и Орловский объединенный литературный музей так встречается со своими коллегами по всему миру не в первый раз.

Вера Ефремова директор объединенного литературного музея И.С.Тургенева: «Начался месяц с интересного мероприятия в Русском центре науки и культуры в Париже, затем продолжился очень интересным диалогом о любви с Грасом, а сегодня это завершающая орловская конференция».

Мероприятия к юбилею Бунина проходят во многих российских городах. Наши исследователи литературного наследия принимают в них самое активное участие.



Сегодня свои доклады представила профессура Москвы и Санкт-Петербурга. Это научные статьи, написанные в этом году для журналов и специализированных программ обучения студентов.





Эва Стасюлевич



