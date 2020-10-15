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12:58, 15 октября 2020 года В Орловском краеведческом музее состоялась интеллектуальная игра-квест В ней приняли участие студенты орловских колледжей. На этот раз вопросы касались истории нашего региона.





Пять раундов командной игры позволят молодежи проверить свои знания. Так, участникам необходимо было ответить на следующие вопросы: кто основал наш город, сколько дней длилось сражение на Орловско-Курской дуге, что изображено на флаге орловской области, имена и фамилии известных писателей-земляков? 10-15 вопросов на раунд, отвечать на которые можно, приняв коллегиальное решение.



Командное соревнование на логику, смекалку и сообразительность, похоже на брейн-ринг. Игры идут сериями, и практически всегда для проведения выбирается новое место. В этот раз это краеведческий музей, где постарались соблюсти все меры безопасности для участников.



Дмитрий Моисеев, региональный координатор проекта «Единой России» «Историческая память»: «Проект реализуется в рамках федерального проекта партии «Единая Россия» «Историческая память», и уже стало традиционным устраивать такие мероприятия в наших музеях. Уже он проходил в Военно-историческом музее, и теперь очередь нашего, краеведческого музея».

Основная цель проекта не только проверка интеллектуального багажа, но и развитие новых досуговых форм. Игры в любом формате сейчас очень популярны у молодых людей, тем более, что, как правило, это командное соперничество. Специально к игре не готовятся, она рассчитана на общую эрудицию. И, конечно, помогает ребятам узнать для себя что-то новое и восполнить пробелы в знаниях.





Эва Стасюлевич



