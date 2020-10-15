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13:09, 15 октября 2020 года

Несколько подрядчиков решили не откладывать благоустройство Орловской области

Речь идет о дворах и общественных территориях, чье облагораживание должно было начаться в следующем году.


К работам раньше срока решили приступить в Орловском и Сосковском районах, а также в городе Болхове. В последнем начали благоустраивать три двора и общественную территорию, в двух оставшихся районах – две дворовые территории.

Из всех объектов, где в следующем году запланированы подобные работы, подрядчика получили 70 территорий, для 29 участков его пока ищут, а этап составления сметной документации и ее проверки идет для 46 мест – сообщает сайт областного правительства.


Артём Ежаков
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