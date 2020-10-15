Главная » Новости



13:09, 15 октября 2020 года Несколько подрядчиков решили не откладывать благоустройство Орловской области Речь идет о дворах и общественных территориях, чье облагораживание должно было начаться в следующем году.





К работам раньше срока решили приступить в Орловском и Сосковском районах, а также в городе Болхове. В последнем начали благоустраивать три двора и общественную территорию, в двух оставшихся районах – две дворовые территории.



Из всех объектов, где в следующем году запланированы подобные работы, подрядчика получили 70 территорий, для 29 участков его пока ищут, а этап составления сметной документации и ее проверки идет для 46 мест – сообщает сайт областного правительства.





Артём Ежаков



