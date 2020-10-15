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14:43, 15 октября 2020 года

В областном правительстве поговорили о ходе ремонта дорог в Орле

Докладчиком на сегодняшнем совещании с главой региона Андреем Клычковым выступил и.о. главы городской мэрии Олег Минкин.


На заседании затронули тему раннего ремонта дорог по нацпроекту «БКАД – 2021». К работам, запланированным на следующий год, раньше срока решили приступить на трех участках: на улице Герцена – здесь уложили верхний слой асфальта, объекте на Авиационной и Спивака, а также Московском шоссе. На всех трех дорогах делают тротуары. С работами планируют закончить к зиме, срок гарантии – 4 года. Деньги подрядчики получат только после сдачи объектов.

На дороги, не попавшие в программу «БКАД», потратят 78 миллионов рублей. Эти деньги пойдут на реставрацию 48 участков улично-дорожной сети. 23 уже готовы, 4 в процессе. Для остальных проверяется документация по сметной стоимости и готовятся торги.

Как сообщает сайт областного правительства, 29 улиц частного сектора отремонтировали асфальтогранулятом – переработанным асфальтом, снятым с других дорог.


Артём Ежаков
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