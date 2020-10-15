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14:45, 15 октября 2020 года

На удочку мошенников попались 717 орловцев

Преступления зафиксированы с начала года по октябрь.


Полицейские в очередной раз напоминают о бдительности, правовой грамотности и «классических» случаях мошенничества: сообщения о внезапном выигрыше, звонки или СМС с незнакомого номера с сообщением о попавших в беду родственниках и помощи в решении их проблем, визиты работников соцслужб и продавцов разных лекарств – во всех этих случаях стоит проявить осторожность.

Если все же избежать мошенничества не удалось, полицейские призывают круглосуточно обращаться в органы внутренних дел за помощью или консультацией:
 
УМВД России по г. Орлу: ул. Гуртьева, 21, тел. дежурной части - 43-36-22, 45-85-52.
 
УМВД России по Орловской области: ул. Тургенева, 15, тел. дежурной части - 02, 43-32-32.



Пресс-служба УМВД РФ по Орловской области
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