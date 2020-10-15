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15:46, 15 октября 2020 года
Коротко о главном«Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».
- Рубеж в 10 тысяч ковид-инфицированных в регионе пройден. Сегодня на оперативном штабе будут решать, какие еще барьеры вирусу нужно выставить.
- Обсерватор в «Ветерке» - пока пустующий, но готовый заработать в любую минуту.
- Орловский «Титаник» продолжает «топить» тех, кто его не достроил. Директора подрядной организации не освободили.
- Балку рядом с Иванью назвали ботаническим памятником природы.
- В Орле работает «Лаборатория безопасности». Там дети отрабатывают знания правил дорожного движения.
Вести-Орёл