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15:46, 15 октября 2020 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Рубеж в 10 тысяч ковид-инфицированных в регионе пройден. Сегодня на оперативном штабе будут решать, какие еще барьеры вирусу нужно выставить.



- Обсерватор в «Ветерке» - пока пустующий, но готовый заработать в любую минуту.



- Орловский «Титаник» продолжает «топить» тех, кто его не достроил. Директора подрядной организации не освободили.



- Балку рядом с Иванью назвали ботаническим памятником природы.



- В Орле работает «Лаборатория безопасности». Там дети отрабатывают знания правил дорожного движения.



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