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15:47, 15 октября 2020 года Орловских омбудсменов сможет выдвигать большее количество людей Это подразумевают предлагаемые изменения в региональные законы об уполномоченных.





Речь идет о должностях детского омбудсмена и уполномоченного по правам человека. Новые поправки предполагают увеличение числа инициаторов, таких как представители муниципальных районов, городских округов и общественных организаций сферы защиты прав и интересов человека, которые могут предложить конкретного человека на должность.



Кроме того, вносить в региональный парламент предложения о кандидатах смогут фракции, образованные в облсовете и его комитеты.



Законопроекты «Об Уполномоченном по правам человека в Орловской области» и «Об Уполномоченном по правам ребёнка в Орловской области» готовятся к принятию во втором чтении – сообщает сайт облсовета.





Артём Ежаков



