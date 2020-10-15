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15:50, 15 октября 2020 года Орловец попал под статью за пьяную драку с полицейским Мужчину подозревают в применении насилия в отношении представителя власти.





Как считает следствие, в прошлом месяце 31-летний подвыпивший подозреваемый применил физическую силу по отношению к полицейскому, который приехал на место разбираться с ним по поводу нарушения общественного порядка. Инцидент произошел возле дома подследственного.



Как сообщает сайт СУ СК, расследование уголовного дела продолжается.





Артём Ежаков



