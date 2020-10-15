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15:51, 15 октября 2020 года В Орле на соблюдение санэпидправил проверили пекарню и магазин В результате выяснилось, что не все индивидуальные предприниматели серьезно относятся к угрозе распространения коронавирусной инфекции.





Соблюдать дистанцию в полтора метра для посетителей пекарни самое сложное, притом что предупреждающая, заученная фраза звучит при входе каждого клиента. Но это единственное, на что обратили внимание проверяющие во время мониторинга объектов по профилактике коронавирусной инфекции.



Александр Дорошко, индивидуальный предприниматель: «Приходится сталкиваться очень часто с непониманием людей о том, что дистанцию нужно соблюдать, что нужно носить маски. Казалось бы, пандемия уже далеко не первый месяц, но очень часто сталкиваемся с непониманием».

В остальном в этой пекарне все в порядке. Маски - в запасе, сотрудники - в перчатках. Утилизируется все правильно - в двойном пакете. Дезсредства для рук - в наличии, поверхности обрабатывают специальным раствором, помимо этого при входе есть дезковрик. Это, практически, эталон, как надо работать в пандемию, но так не везде.



Сотрудники Роспотребнадзора проверки проводят ежедневно. В один из магазинов их привела жалоба от жителей, которые утверждали, что один из сотрудников магазина был без маски и с признаками заболевания. Во время мониторинга эта информация не подтвердилась, но других нарушений - масса. Разметка, регулирующая соблюдение социальной дистанции, прикрыта напольным покрытием. Необходимого запаса масок для сотрудников в наличие нет. Впрочем, как и перчаток. Нет в магазине и рециркулятора для обеззараживания воздуха. А на такой площади, которую занимает магазин, их должно быть несколько. Журнал термометрии сотрудники Роспотребнадзора так и не увидели. Тетрадь, где фиксируется время обработки поверхностей, была предоставлена только через полтора часа ожидания, однако соответствующих записей об уборке там не было. Объяснили забывчивостью.



Обработка поверхностей должна проводиться каждые пару часов, дезинфицировать положено и корзины. За то время, что проходил мониторинг, а это чуть больше двух часов, в магазине ни прилавок, ни полы никто не протер.



Ольга Жиганова, главный специалист-эксперт Управления Роспотребнадзора по Орловской области: «В связи с этим управлением Роспотребнадзора будут подготовлены материалы и направлены в прокуратуру для согласования внеплановой проверки в отношение данного индивидуального предпринимается.

Так что время на исправление ошибок у индивидуального предпринимателя еще есть.





Анна Вайсергисер



