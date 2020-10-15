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16:26, 15 октября 2020 года Михаил Вдовин поработал волонтером Первый зампред орловского облсовета помог на работах в «Маменькином садике».





Вместе с другими добровольцами Вдовин убрал мусор во внутреннем дворе и навел порядок на дорожках «Маменькиного садика», который разбит во дворе Орловского литературного музея И. С. Тургенева с 2003 года. Это место призвано увековечить память матери нашего знаменитого земляка – Варвары Петровны Тургеневой – сообщает сайт облсовета.





Артём Ежаков



