Орловец ответит за смерть собутыльника от побоев

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17:36, 15 октября 2020 года
Орловец ответит за смерть собутыльника от побоевУголовное дело вместе с обвинением уже передано в суд.
По версии следствия, в середине марта этого года во время застолья в своем доме 33-летний мужчина поссорился с 38-летним потерпевшим. Конфликт перерос в избиение старшего товарища – хозяин нанес ему травмы, от которых жертва вскоре скончалась в больнице.
Теперь мужчину будут судить за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего – сообщает региональное СУ СК.
Артём Ежаков