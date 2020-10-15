Орловец ответит за смерть собутыльника от побоев

Уголовное дело вместе с обвинением уже передано в суд.

По версии следствия, в середине марта этого года во время застолья в своем доме 33-летний мужчина поссорился с 38-летним потерпевшим. Конфликт перерос в избиение старшего товарища – хозяин нанес ему травмы, от которых жертва вскоре скончалась в больнице.



Теперь мужчину будут судить за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего – сообщает региональное СУ СК.