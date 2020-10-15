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17:45, 15 октября 2020 года Орловский коечный фонд для больных коронавирусом немного увеличился Помогло оперативное перепрофилирование ряда ЦРБ.





Об увеличении мест в больницах для больных коронавирусом сообщил глава областного департамента здравоохранения Иван Залогин. Сейчас свободный фонд составляет 13%.

Кислородом обеспечены 444 койки – это втрое больше установленной нормы Минздрава. Медучреждения обеспечены всем необходимым – средствами индивидуальной защиты и препаратами.

Как сообщает сайт областного правительства, работы по увеличению мест продолжаются – сегодня закончится развертывание запланированных 70 коек в Плещеевской ЦРБ. В Покровской и Кромской ЦРБ подготовят 80 кроватей – по 40 в каждой, работы там уже ведутся.





Артём Ежаков



