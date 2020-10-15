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18:00, 15 октября 2020 года Более 18 тысяч человек проверили на орловских постах контроля С момента возобновления их работы прошло три дня.





Статистику озвучил замначальника УМВД России по Орловской области Виталий Власов на сегодняшнем заседании оперштаба по коронавирусу.

Он отметил, что всего за три дня на пяти постах было проверено 10780 транспортных средств, обследовано 18310 человек, у 9 человек выявлена повышенная температура, все они направлены на обследование в медицинские учреждения, – цитирует Виталия Власова сайт областного правительства.





Артём Ежаков



