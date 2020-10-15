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18:18, 15 октября 2020 года

Орловские медики почти в три раза чаще стали болеть коронавирусом

Впрочем, показатели выросли у всех, а больше всего – у служащих.


Коронавирусную статистику озвучил сегодня глава областного Роспотребнадзора Александр Румянцев на заседании областного оперштаба по COVID-19. 

Он отметил, что за последние две недели на 7% увеличилось заражение коронавирусной инфекцией нового типа среди рабочих. В 4,9 раз подскочила заболеваемость служащих. В 2,9 раз выросли показатели инфицирования среди медработников и пенсионеров. Статистика приведена по сравнению с аналогичным периодом в прошлом месяце.
 
Что касается возрастной структуры, то здесь ситуация следующая: доля заражения граждан от 65 лет и старше – 17, 3%, от 30 до 64 лет – 64,7%, процент детей составляет 10,1%.



Артём Ежаков
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