Орловские медики почти в три раза чаще стали болеть коронавирусом

|
|Главная » Новости
18:18, 15 октября 2020 года
Орловские медики почти в три раза чаще стали болеть коронавирусомВпрочем, показатели выросли у всех, а больше всего – у служащих.
Коронавирусную статистику озвучил сегодня глава областного Роспотребнадзора Александр Румянцев на заседании областного оперштаба по COVID-19.
Он отметил, что за последние две недели на 7% увеличилось заражение коронавирусной инфекцией нового типа среди рабочих. В 4,9 раз подскочила заболеваемость служащих. В 2,9 раз выросли показатели инфицирования среди медработников и пенсионеров. Статистика приведена по сравнению с аналогичным периодом в прошлом месяце.
Что касается возрастной структуры, то здесь ситуация следующая: доля заражения граждан от 65 лет и старше – 17, 3%, от 30 до 64 лет – 64,7%, процент детей составляет 10,1%.
Артём Ежаков