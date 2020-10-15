В Орле инспекторы ДПС учат водителей не пользоваться выделенной полосой для общественного транспорта

Первая такая полоса появилась недавно на Кромском шоссе у гипермаркета. С этого момента инспекторы ДПС стали фиксировать новый для областного центра вид правонарушений.

До 2019 года участок Кромского шоссе у дома № 4 был местом концентрацией ДТП с участием маршрутных автобусов. Это обстоятельство стало решающим для проведения реорганизации дорожного движения на опасном участке. В числе прочего, на Кромском шоссе впервые в Орле появилась выделенная полоса.



Татьяна Дубровская, инспектор по пропаганде УГИБДД УМВД России по Орловской области: «По выделенной полосе для маршрутных транспортных средств имеют право двигаться автобусы, троллейбусы, велосипедисты, школьные автобусы, а также легковые такси. Выделенную полосу для общественного транспорта обозначают специальным знаком, а также горизонтальной разметкой, буквой «А».



Для чистоты эксперимента рейд было решено провести в момент минимальной загрузки дороги, когда утренний час-пик уже миновал, а до вечернего еще далеко. Однако и в этих условиях нарушителя инспекторам пришлось ждать недолго.

Татьяна Дубровская, инспектор по пропаганде УГИБДД УМВД России по Орловской области: «Ответственность за данное правонарушение предусмотрена кодексом административных правонарушений и составляет штраф в размере полутора тысяч рублей».



Инспекторы предупредили: выделенная полоса будет оставаться под их пристальным контролем, до тех пор, пока на данном конкретном участке автодороги не восторжествует правопорядок.