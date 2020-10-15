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18:26, 15 октября 2020 года

Сегодня прошел первый этап конкурса на должность мэра города Орла

Комиссия заседала без присутствия кандидатов на пост. Таков порядок проведения конкурса.


Комиссией был определен председатель - Вадим Тарасов. Выбрали и его заместителя. Единогласно им стал Владимир Негин.

Сегодня задача конкурсной комиссии состояла в том, чтобы проанализировать и рассмотреть поданные документы. Претендентов четверо.

В итоге побороться за кресло градоначальника готовы:
 
- Юрий Парахин - глава Орловского района;
- Владимир Филонов - глава исполкома ОНФ по Орловской области;
- Алексей Мельников - заместитель директора Среднерусского института управления-филиала РАНХиГС; 
- Пётр Новиков – безработный.

Второй этап конкурса назначен на 19 октября. Тогда назовут имя одного претендента, но займет свою должность он лишь после того, как кандидатуру утвердят на октябрьской сессии депутаты горсовета.



Анна Вайсергисер
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