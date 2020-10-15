четверг 15.10.2020 21:05:30 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Голос фронта
Дети войны
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Аграрный вопрос
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

18:35, 15 октября 2020 года

С 1 сентября в Орловской области коронавирус нашли у 195 детей

Речь идет о школьниках и детсадовцах.


Статистику по COVID – 19 в образовательной сфере озвучил сегодня руководитель регионального Роспотребнадзора Александр Румянцев на заседании областного оперштаба.
 
Прозвучали следующие цифры: с начала учебного года случаи новой болезни фиксировались в 92 школах и 29 детсадах Орловщины. Заражались как дети, так и работники учреждений.
 
В процентном соотношении коронавирус найдет в 66% образовательных учреждений Орла, 34% – в области.
 
Из цифры в 195 заболевших с начала учебы детей 170 – это школьники. За последнюю неделю закрыли 29 классов в 22 школах, ограничили деятельность 37 школ из-за болезни персонала.
 
В 40 средне-специальных и высших образовательных учреждениях с 1 сентября заболели 25 работников и 39 студентов. В 14 из них введен карантин – сообщает сайт областного правительства.



Артём Ежаков
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.