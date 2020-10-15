С 1 сентября в Орловской области коронавирус нашли у 195 детей

Речь идет о школьниках и детсадовцах.

Статистику по COVID – 19 в образовательной сфере озвучил сегодня руководитель регионального Роспотребнадзора Александр Румянцев на заседании областного оперштаба.



Прозвучали следующие цифры: с начала учебного года случаи новой болезни фиксировались в 92 школах и 29 детсадах Орловщины. Заражались как дети, так и работники учреждений.



В процентном соотношении коронавирус найдет в 66% образовательных учреждений Орла, 34% – в области.



Из цифры в 195 заболевших с начала учебы детей 170 – это школьники. За последнюю неделю закрыли 29 классов в 22 школах, ограничили деятельность 37 школ из-за болезни персонала.



В 40 средне-специальных и высших образовательных учреждениях с 1 сентября заболели 25 работников и 39 студентов. В 14 из них введен карантин – сообщает сайт областного правительства.