Орловская область получила нового инвестора

Он планирует построить новый завод в Мценске.

Территории опережающего социально – экономического развития «Мценск» снова удалось привлечь в регион очередные многомиллионные инвестиции. Её новый резидент – ООО «ФОРИС» – планирует построить здесь завод, ориентированный на выпуск ворот и дверей.



Реализация проекта обойдется в 150 миллионов рублей, новое предприятие примет на работу не менее 115 рабочих – сообщает сайт областной администрации.