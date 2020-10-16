Главная » Новости



07:35, 16 октября 2020 года Орловские аграрии подводят итоги сельскохозяйственного года 11 октября они отметили свой профессиональный праздник. О том, каким был для работников сельского хозяйства этот год, в интервью корреспонденту ГТРК «Орел» рассказал зампред правительства области Сергей Борзёнков.











Оксана Гранн



