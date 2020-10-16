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06:41, 16 октября 2020 года

Орловские школьники нарядят «Ёлку Победы»

Но сначала ее надо нарисовать.


Как сообщает сайт орловской мэрии, дети и подростки Орловщины в возрасте от 7 до 17 лет приглашаются к участию во Всероссийском конкурсе «Нарисуй «Ёлку Победы». 
 
Тематика конкурса строится на праздновании Нового, победного года в Великой Отечественной войне, когда жители Советского Союза уже предвкушали победу над врагом.
 
Рисунки участников должны отображать эпоху, чувство праздника, подготовку к нему. В композиции обязательно присутствие «Ёлки Победы». 
 
У конкурса будут 9 победителей, по три в каждой возрастной номинации, а именно: 7 – 10 лет, 11– 14 лет, 15 – 17 лет. Прием работ продлится до 25 ноября, победителей назовут 7 декабря. Их рисунки станут прообразом новых новогодних открыток.
 
С подробной информацией можно ознакомиться на сайте Музея Победы, одного из организаторов конкурса.



Артём Ежаков
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