Орловские школьники нарядят «Ёлку Победы»

Но сначала ее надо нарисовать.

Как сообщает сайт орловской мэрии, дети и подростки Орловщины в возрасте от 7 до 17 лет приглашаются к участию во Всероссийском конкурсе «Нарисуй «Ёлку Победы».



Тематика конкурса строится на праздновании Нового, победного года в Великой Отечественной войне, когда жители Советского Союза уже предвкушали победу над врагом.



Рисунки участников должны отображать эпоху, чувство праздника, подготовку к нему. В композиции обязательно присутствие «Ёлки Победы».



У конкурса будут 9 победителей, по три в каждой возрастной номинации, а именно: 7 – 10 лет, 11– 14 лет, 15 – 17 лет. Прием работ продлится до 25 ноября, победителей назовут 7 декабря. Их рисунки станут прообразом новых новогодних открыток.

