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08:10, 16 октября 2020 года Орловцы узнают, как правильно вкладывать свои деньги В рамках международной недели инвесторов, которая пройдет с 26 октября по 1 ноября, будет проведена серия тематических вебинаров.





Что-то полезное из вебинаров может почерпнуть для себя школьники, студенты, работающее население и пенсионеры. Можно научиться выбору банка, узнать о важности финансовой грамотности или грамотных инвестициях, а также многому другому из этой сферы.

«В сегодняшних экономических условиях частное инвестирование становится популярным инструментом сохранения средств. Для кого-то это альтернатива банковским вкладам. Граждане все больше участвуют в сделках на бирже, открывая инвестиционные счета, покупают и продают акции, облигации. Однако следует понимать, что инвестирование – это не только большие возможности. Это еще и риски. Важно, чтобы частный инвестор принимал решения о вложении средств осознанно и взвешенно, понимая, что чем выше потенциальный доход от инвестирования, тем больше риски. Онлайн-занятия в рамках недели инвесторов WIW помогут орловчанам, во-первых, понять азы инвестирования; во-вторых, избежать досадных ошибок; в-третьих, получить необходимую информацию о защите своих прав как инвесторов», – говорит управляющий Орловским отделением Банка России Роман Никольский. Узнать о дате, времени и теме занятий можно на специальном сайте . Там же можно подать заявку об участии в вебинарах.









Орловское Информбюро



