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08:45, 16 октября 2020 года На орловской земле посадят яблони с иностранными корнями Зарубежные студенты помогут создать аллею Дружбы.





Проведение молодежной акции, в которой примут участие российскими и заграничными студентами из 15 стран запланировано на 16 октября в деревне Ульяновка Кромского района. У Шаховской средней общеобразовательной школы появятся 40 саженцев яблонь – сообщает сайт регионального правительства.

Фото пресс-службы губернатора Орловской области.





Артём Ежаков



